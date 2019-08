„W labiryncie” – Dustin Hoffman i Toni Servillo w filmie o porwanej nastolatce

Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt nie trafił na jej ślad. Piętnaście lat później odnajduje się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią działo. Z pomocą doktora Greena (Dustin Hoffman) próbuje odzyskać pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia z tajemniczego labiryntu – podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar. Tajemnicę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje również rozwiązać Bruno Genko (Toni Sevillo) niepokorny i bezkompromisowy detektyw, mający tylu przyjaciół, ilu wrogów. Sprawa Samanthy może być ostatnią, nad którą pracuje.

Donato Carrisi to włoski pisarz, scenarzysta i dramaturg. Absolwent prawa specjalizujący się w kryminologii. Powieść „Zaklinacz" (2009), debiut literacki Carrisiego, przyniosła mu niesamowity sukces: tłumaczenia na 20 języków, milion sprzedanych egzemplarzy, wysokie i długo utrzymujące się pozycje na listach bestsellerów nie tylko we Włoszech, nagrodę Bancarella, nominację do prestiżowej francuskiej Prix des Lecteurs.

Kolejne powieści „Trybunał dusz" i „Hipoteza zła" ugruntowały wysoką pozycję pisarza wśród autorów thillerów na całym świecie. W 2015 roku Carrisi wydał „Dziewczynę we mgle", a dwa lata później zadebiutował w roli reżysera adaptując własną powieść. „Dziewczyna we mgle" została sprzedana na całym świecie w ponad 3 milionach egzemplarzy. Za jej ekranizację Donato Carrisi odebrał z rąk Stevena Spielberga nagrodę Włoskiej Akademii Filmowej – odpowiednik amerykańskiego Oscara.

Książka „W labiryncie" ukaże się nakładem wydawnictwa Albatros. Film w kinach w 2020 roku.

Czytaj także:

Nie żyje Anna Lenartowicz. Aktorka „M jak miłość” zmarła nagle w wieku 65 lat