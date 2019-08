Wrzesień w HBO GO. Jakie nowe seriale pojawią się na platformie?

Sky One

Wrzesień w HBO GO przynosi serialowe nowości. Pojawi się m.in. serial „Świątynia” z Markiem Strongiem w roli głównej, któremu na ekranie partneruje znana z „Gry o tron” Carice van Houten. Jakie jeszcze produkcje zobaczymy we wrześniu w HBO GO? Poniżej znajdziecie pełną listę wraz ze zwiastunami.