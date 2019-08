Pełna lista filmów, które we wrześniu pojawią się na HBO GO

„W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września”

Kiedy 11 września w 2001 roku wieże World Trade Center zostały zaatakowane, uczniowie znajdującej się kilka przecznic dalej szkoły średniej Stuyvesant właśnie rozpoczęli swój dzień. Dokument HBO przedstawia wyjątkową perspektywę tego dnia, czerpiąc ze zwierzeń naocznych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń. Premiera: 12 września.



„Ocean's 8”

Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia. W pozostałych rolach Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna oraz Helena Bonham Carter. Premiera: 22 września.



„Glass”

Bruce Willis jako strażnik, który wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach. W pozostałych rolach James McAvoy oraz Samuel L. Jackson. Premiera: 29 września.



„Arktyka”

Mads Mikkelsen w roli zdesperowanego mężczyzny, który ze wszystkich sił walczy o przeżycie po tym, jak jego samolot rozbił się w środku Arktyki. Premiera: 15 września.



„Bumblebee”

Młoda dziewczyna odrestaurowuje garbusa, który okazuje się być przybyszem z kosmosu. Widowiskowy film akcji z elementami kina science fiction w reżyserii dwukrotnie nominowanego do Nagrody Akademii Travisa Knighta. Premiera: 8 września.



„Jeszcze dzień życia”

Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja, która została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya. Premiera: 5 września.



„Ralph Demolka w internecie”

Ralph i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Nominacja do Oscara. Premiera: 1 września.



„Przedszkolanka”

Maggie Gyllenhaal w roli przedszkolanki, która zaczyna przelewać swoje niespełnione ambicje na jednego z podopiecznych. Premiera: 1 września.

