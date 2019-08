Tomasz Sekielski poddał się operacji zmniejszenia żołądka. Opublikował nagranie

„Trochę mnie nie było, ale wracam i to w nowej lepszej wersji bez 4/5 żołądka!!! Tak, to nie żart. Już jakiś czas temu, po konsultacjach z lekarzami i badaniach, uznałem że nie ma odwrotu. Dlatego poddałem się operacji bariatrycznej. To wielki krok w mojej walce o zdrowie i życie” – poinformował Tomasz Sekielski we wpisie na Facebooku. „Zabieg przebiegł bez problemów co jest zasługą doktora Wiesława Pesty i jego znakomitego zespołu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Składam im wielkie podziękowania!!! Dziękuję też Heni Krzywonos, która zmobilizowała mnie do podjęcia tej trudnej decyzji” – dodał.

„Jest źle, ale teraz już może być tylko lepiej”

Dokumentalista, dziennikarz i były korespondent wojenny w marcu 2019 roku postanowił publicznie wypowiedzieć pojedynek swojej tuszy. Aby to zrobić, zaczął od ustalenia faktów. Szybko okazało się, że znalezienie wagi, która byłaby w stanie podać w jego przypadku dokładne odczyty, nie było łatwo. Skala większości urządzeń kończyła się bowiem na 150 kilogramach. W końcu Sekielski trafił na właściwą wagę, która pokazała 185 kilogramów. – To już wiecie, od czego będę zaczynał. Jest źle, ale teraz już może być tylko lepiej. Ja się nie poddam – skomentował wówczas Sekielski, zachęcając przy tym do śledzenia jego postępów. – Długa droga, ale muszę ją rozpocząć – dodał.