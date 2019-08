Trzeci sezon „13 powodów” rozczarował? Te memy to najlepsza recenzja

Jak zwykle przypominamy, że powyższe memy i poniższe reakcje zawierają spoilery zdradzające istotne wątki oraz zakończenie trzeciego sezonu „13 powodów”. Oglądacie na własną odpowiedzialność.

Najbardziej poruszający moment całego sezonu?



Kiedy znaleziono torbę z bronią Tylera



Zakończenie mało komu przypadło do gustu



Clay za każdym razem, gdy widzi Bryce'a



To przeszłość czy teraźniejszość? Trzeba było się skupiać



Czwarty sezon będzie opowiadał o zemście Winstona?



Monty po tym, jak Winston go pocałował



Jw.



Tak, próby uczynienia gwałciciela ludzkim zaskoczyły wielu oglądających



Riverdale i 13 powodów w walce o najgorszy scenariusz



Ani: Wiem całą prawdę...



Niektórzy oglądali tylko w jednym celu



Robiliście notatki?



Reakcja Hannah na pojawienie się Bryce'a w zaświatach



Kiedy nie wiesz, kto zabił i zaczynasz podejrzewać, że to Ty

Trzeci sezon opowiada o śmierci Bryce'a Walkera

Każdy miał powód, by pragnąć śmierci Bryce’a Walkera. Ale kto faktycznie do niej doprowadził? Tego dowiemy się w najnowszym sezonie serialu „Trzynaście powodów”, który swoją premierę miał 23 sierpnia na Netfliksie.

Dlaczego nastolatki decydują się na odebranie sobie życia? Czy rodzice, szkoła i przyjaciele mogli zrobić więcej, by nie dopuścić do tragedii? Pierwszy i drugi sezon „13 powodów” próbowały odpowiedzieć na te niełatwe pytania w znakomity sposób, oddając głos nie tylko samobójcy, ale też wszystkim tym, którzy muszą żyć dalej.

Twórcy serialu „Trzynaście powodów” postanowili w trzecim sezonie poprowadzić fabułę w zupełnie inną stronę. Tym razem chodzi o zabójstwo Bryce'a Walkera. W zwiastunie widzimy, że nikt nie wydaje się być bez winy i absolutnie wszyscy są podejrzani. Rozwiązanie najprawdopodobniej znów nie będzie jednoznaczne, a poszczególne elementy układanki będą w posiadaniu wielu postaci tego dramatu.

