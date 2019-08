Taylor Swift doczekała się reakcji Donalda Trumpa. Jest odpowiedź Białego Domu

W rankingu „Forbesa” , który dotyczy okresu od czerwca 2018 do czerwca 2019 roku, Taylor Swift zdetronizowała samą Beyonce. Piosenkarka znana z hitów „Crazy in Love” czy „Single Ladies” w najnowszym zestawieniu znalazła się na drugiej pozycji. Artystki dzieliła różnica dokładnie 104 mln dolarów. Według tworzących ranking, Swift prześcignęła Beyonce dzięki swojej trasie koncertowej „Reputation” , która osiągnęła rekordowy wynik krajowy w wysokości 266 mln dolarów.

Swift nie kończy swojej działalności na muzyce. Bardzo często wypowiada się na tematy polityczne, równości płci czy krytykuje administrację Donalda Trumpa. W jednej ze swoich ostatnich piosenek zatytułowanej „You Need To Calm Down” zwraca uwagę na problem hejtu w sieci i w codziennym życiu, a także homofobii. Swift śpiewa między innymi o tym, że „obrażanie ludzi nigdy nie sprawiło, że ktoś stał się mniej homoseksualny” . Na koniec piosenki tańczy wspólnie z Katy Perry, aby pokazać, że można załagodzić każdy konflikt (piosenkarki nie były nigdy swoimi fankami). W klipie gra też dużo osób transseksualnych, gejów i lesbijek. Wśród nich są m.in. Ellen Degeners, RuPaul, Adam Lambert, czy Antoni Porowski z pochodzenia Polak znany z programu „Porady różowej brygady” na Netflix, a także inni geje ze znanej ekipy – Tan France, Bobby Berk czy Karamo Brown. Na końcu teledysku pojawia się informacja o specjalnej petycji, z którą wystartowała piosenkarka, chcąc przekonać amerykański Senat do przyjęcia „Equality Act” .

Na gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 sierpnia) artystka poinformowała, że pod petycją zebranych zostało już pół miliona podpisów i zaznaczyła, że czeka na odpowiedź administracji Trumpa. Odpowiedź nadeszła już we wtorek. Nie zadowoli ona jednak z pewnością piosenkarki.