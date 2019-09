Dziś w telewizji miniserial „Wallenberg”. Premiera z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Rok 1944. Mimo przegrywanej wojny Niemcy za wszelką cenę chcą doprowadzić do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Adolf Eichmann we współpracy z antysemickimi siłami na Węgrzech zamierza wywieźć do obozów śmierci członków tamtejszej diaspory. Młody szwedzki dyplomata, pochodzący z zamożnej rodziny Raoul Wallenberg, zostaje wysłany na placówkę do Budapesztu, by – przy wsparciu Amerykanów – zapobiec eksterminacji Żydów. Zabiegi dyplomatyczne przynoszą skutki, organizowana jest również pomoc humanitarna, lecz Eichmann i naziści działają z coraz większą determinacją...

Inspiracją dla scenariusza dwuodcinkowego miniserialu stanowiła książka autorstwa Thurstona Clarka i Fredericka E. Werbella opisująca historię Raoula Wallenberga oraz jego zaginięcia. Szwedzki dyplomata, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, uratował ok. 100 tys. węgierskich Żydów, sam zaś został zatrzymany przez NKWD i zaginął na początku 1945 roku. Film opowiada dramatyczne losy Wallenberga i jego walki, ukazując je również w szerszym historycznym kontekście (pozorna neutralność Szwecji czy dyplomatyczne rozgrywki w Europie w czasie II wojny światowej). W postać Adolfa Eichmanna wcielił się ceniony brytyjski aktor Kenneth Colley, na ekranie zobaczymy też Alice Krige i gwiazdę filmów Bergmana – Bibi Andersson.

Miniserial otrzymał cztery statuetki Emmy oraz nominacje do Złotego Globu dla Richarda Chamberlaina.

