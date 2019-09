Trzeci sezon serialu „Trzynaście powodów”. Oto, co musisz wiedzieć o końcówce

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery dotyczące 3. sezonu serialu „Trzynaście powodów” .

Kto zna prawdę?

Zdaje się, że przed widzami 4. sezon, w którym postaci serii będą się starały zachować w tajemnicy, to, co się stało. Wiadomo, że prawdę zna Winston Williams, który spędził z Montym noc, w którą zginął Bryce, co konfrontuje z Ani pod koniec sezonu. Wydaje się szczególnie poruszony kłamstwem grupy, jednak nie stwierdza jednoznacznie, że zamierza udać się z tym na policję. W 3. sezonie widać krótki moment, w którym rybak wyciąga z wody broń, która została wyrzucona do rzeki przez Tony'ego. Z niej chciał strzelać Tyler podczas szkolnej potańcówki w 2. sezonie. Te dwie wskazówki dają nam podstawy do tego, aby sądzić, że powstanie czwarty sezon serialu.



Lżejsze akcenty

Na końcu pojawiły się nieco lżejsze momenty w serialu. Clay Jensen i Ani zdecydowali się pójść na randkę za zgodą matki dziewczyny. Justin ujawnił, że dalej boryka się z uzależnieniem od narkotyków i pogodził się z Jessicą.



Taśma Bryce'a

Na początku sezonu Tony Padilla zmusił Bryce'a do przesłuchania 13 kaset nagranych przez Hannah Baker, która w 1. sezonie popełnia samobójstwo i powodu ku temu tłumaczy właśnie na taśmach. Bryce odczuwa ogromne poczucie winy, próbuje się zmienić, wiążę się także z Ani. W finale Bryce przekazuje kasetę, którą sam nagrał Jessice. Fani pożegnali antagonistę serii w ten sam sposób, w jaki zrobili to w przypadku Hannah.



Kto zabił Bryce'a Walkera?

W finałowym odcinku serii w końcu dowiadujemy się, kto zabił Bryce'a Walkera. Ani przekonuje policję, że za zabójstwem stoi Montgomery de la Cruz. Miał spotkać się z nim nad rzeką po tym, jak doszło między nimi do sprzeczki przed meczem. Poszło właśnie o atak na Tylera. Szef policji chce wierzyć w tę wersję, chociaż wie, że związek ze śmiercią Bryce'a ma jego syn Alex Standall. Na koniec serii pali dowody, które mogą przemawiać za jego winą. W rzeczywistości nad rzeką najpierw pojawił się Zach Dempsey, który pobił Bryce'a za to, że ten rozwalił mu kolano podczas meczu, przekreślając jego karierę sportową. Złamał mu za to z pewnością jedną rękę i jedną nogę. Później nad rzeką zjawia się Jessica i Alex, którego dziewczyna poprosiła, aby poszedł tam z nią, kiedy dostała wiadomość od Bryce'a. Ten przekazuje jej kasetę, na której nagrał swoje przyznanie się do gwałtów na kilku dziewczynach. Prosi swoją ofiarę i Alexa o pomoc, ponieważ nie może się ruszać. Kiedy Alex zaczyna mu pomagać i chce go doprowadzić do samochodu, ten wpada w złość i zaczyna przeklinać w stronę Jessiki. Wówczas Alex wpycha go do wody. Bryce tonie. Monty jednak zostaje zabity w więzieniu. Pod koniec 3. sezonu, gdy wydaje się, że nastolatkom uda się zatuszować zbrodnie, z Ani rozmawia chłopak, który spędził noc, w którą zginął Bryce z Montym - tym samym dając mu alibi.



Tyler Down

Jednym z głównych wątków 3. sezonu serialu „Trzynaście powodów” jest kwestia tego, jak po traumatycznym przeżyciu z poprzedniej serii pozbierał się Tyler Down. Przypomnijmy, drugi sezon kończy się tym, że przychodzi on z bronią do szkoły i chce wymierzyć sprawiedliwość po tym, jak Montgomery de la Cruz brutalnie go pobił i zgwałcił kijem od mopa. Ostatecznie przed strzelaniem do uczniów powstrzymuje go Clay Jensen. W 3. sezonie wszyscy opiekują się Tylerem, jednak dopiero na końcu zdradza on, co mu się przytrafiło i z czego wynikało jego zachowanie. Widzowie mogli obserwować, jak Tyler przyznaje się do tego, że był ofiarą gwałtu - początkowo mówi to Clay'owi, potem Jessice Davis, między czasie też Bryce'owi Walkerowi. Ostatecznie decyduje się zgłosić sprawę na policję i Montgomery trafia za kratki. Historia Tylera w 3. sezonie kończy się tym, że jego przyjaciele oglądają wystawę jego zdjęć w Monet's Cafe.Czytaj także:

