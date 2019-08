Rosati o 2-letniej córce: Kocha chodzić do muzeów i słuchać Franka Sinatry

Weronika Rosati postanowiła pojechać ze swoją 2-letnią córeczką Elisabeth do Los Angeles. Aktorka ze swoją pociechą odwiedziła m.in. słynne Paul Getty Museum, gdzie znajduje się m.in. obraz Vincenta Van Gogha „Irysy”. Relację z wizyty zamieściła na swoim profilu na Instagramie.

Aktorka przyznała, że jej 2-letnia córka przejawia bardzo dojrzałe jak na swój wiek zainteresowania. „Uwielbiam pokazywać sztukę mojemu dziecku – ona kocha chodzić do muzeów, oglądać klasykę kina i słuchać Franka Sinatry” – napisała Weronika Rosati. Pod postem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy.

W odpowiedzi aktorka podkreśliła, że jej córka ma mnóstwo zabawek i codziennie odwiedza plac zabaw. „Czytamy tez »Kubusia Puchatka« i układamy klocki. Ale czy to oznacza że mam dziecko izolować od tego co jest gustowne, z klasą i po prostu dobre? No więc nie- wole ją wychowywać bez internetu i od dzieciństwa wprowadzać w świat sztuki, bo dziecko chłonie wszystko. A ja chcę, by chłonęła to, co wartościowe” – stwierdziła aktorka. „Nie bądźcie tacy negatywni- dla waszego dobra, życie jest wtedy fajniejsze, serio” – dodała.