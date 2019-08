To on zagra Massimo w ekranizacji „365 dni” Blanki Lipińskiej? „Dobre ciacho!”

Zdjęcia do pierwszego filmu na podstawie serii książek Blanki Lipińskiej właśnie się rozpoczęły. Jakiś czas temu autorka przyznała, że już udało jej się wybrać głównych bohaterów. Wyjawiła przy tym, że w roli sycylijskiego mafiosa zobaczymy Włocha. Kilka razy Lipińska pokazywała zdjęcia, na których widać było część twarzy aktora. Teraz udało się go namierzyć. Według „Super Expressu” to 28-letni Michele Morrone.

Doniesienia medialne skomentowała już sama Lipińska. Człowiek budzi się po 4 godzinach snu i nagle jest atakowany przez wieści ze świata, który znalazł Massimo. Trzeba przyznać, że gość z tych wszystkich mediów to naprawdę dobre ciacho! – powiedziała Lipińska na InstaStory.



„365 dni”



Książka to debiut literacki Blanki Lipińskiej. Książka opowiada historię Laury Biel, która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje na Sycylię. Drugiego dnia pobytu – w swoje 29. urodziny – dziewczyna zostaje porwana przez głowę sycylijskiej mafii, przystojnego, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zobaczył właśnie Laurę. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie.



Książka była reklamowana jako połączenie „Ojca chrzestnego” i „50 twarzy Greya”. Profesjonalni recenzenci oraz czytelnicy nie zostawili na niej suchej nitki podkreślając, że fabuła powieści jest banalna, a język, jakim posługuje się Lipińska, delikatnie mówiąc nie należy do najbardziej literackich. Mimo tego książka zdobyła uznanie części czytelników i była nominowana m.in. do Bestsellerów Empiku. Na rynek trafiła już druga część powieści – „Ten dzień”.

