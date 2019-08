„Psy 3”. Kolejne dwie gwiazdy dołączają do obsady

Film „Psy 3. W imię zasad” zyskał kolejne wzmocnienia. Do obsady dołączą Mirosław Baka oraz Jan Frycz (wychwalany za występ w niedawnym „Ślepnąc od świateł”). Ten drugi zdradził już co nieco ze swojej roli. Jego bohater miał poznać Franza Maurera w „starych, dobrych czasach służb”, kiedy kontakty były „najlepszą walutą”. Jak zamierza wykorzystać te znajomości? Tego dowiemy się po 17 stycznia 2020 roku. Wtedy bowiem film „Psy 3. W imię zasad” mają trafić do kin.

W kolejnej odsłonie kultowego filmu z lat 90 pojawią się także Marcin Dorociński, Cezary Pazura, Bogusław Linda i Artur Żmijewski. Już wcześniej o tym, że ruszyły zdjęcia do produkcji trzecich „Psów” informował na swoim kanale w serwisie YouTube Cezary Pazura, czyli filmowy podporucznik Waldemar Morawiec „Nowy”. Mówił też o tym kilka miesięcy temu na antenie radia RMF FM Władysław Pasikowski, reżyser serii. – Tak się złożyło, ale mam dla państwa miłą wiadomość, a przynajmniej dla części z państwa – powiedział Pasikowski – Brzmi ona tak: jak tylko skończę ten film („Kurier” – przyp. red.), zaczynam zdjęcia do filmu „Psy 3” – przekazał.

Akcja najnowszego filmu z serii toczyć ma się współcześnie. Franz Maurer (Bogusław Linda) wychodzi z więzienia, na które skazany został po zabójstwie w hotelu w „Psach 2. Ostatnia krew”. Film „Psy” w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a wyprodukowany przez Juliusza Machulskiego, miał swoją premierę 20 listopada 1992 roku. Był najbardziej kasowym polskim filmem lat 90. XX wieku i określany jest mianem kultowego. W 1994 roku produkcja doczekała się sequela pod tytułem „Psy 2. Ostatnia krew”.

