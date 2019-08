Polka w jednej z głównych ról superprodukcji BBC. Pokazuje pierwsze zwiastuny

W „World on Fire” Wichłacz wciela się w postać Kasi Tomaszewskiej, polskiej kochanki angielskiego tłumacza, który w momencie wybuchu II wojny światowej znalazł się w Warszawie. Serial produkowany przez BBC ma opowiadać o II wojnie światowej z perspektywy zwykłych ludzi. W pierwszym sezonie widzowie zobaczą wydarzenia z pierwszego roku walk. Pierwszy sezon rozpocznie się w Polsce, a skończy na Bitwie o Anglię.

W pierwszym sezonie możemy spodziewać się wielu polskich aktorów. Na ekranie obok Wichłacz zobaczymy jeszcze Tomasza Kota, Borysa Szyca, Radosława Kaima, Agatę Kuleszę, Eryka Biedunkiewicza czy Mateusza Więcławka.

W obsadzie serialu oprócz polskich aktorów znaleźli się również m.in.: Sean Bean, Helen Hunt, Lesley Manville, Blake Harrison, Yrsa Daley-Ward, Ansu Kabia, Ewan Mitchell, Jonah Hauer-King, Julia Brown, Brian J. Smith, Parker Sawyers, Bruno Alexander, Johannes Zeiler i Eugenie Derouand.

Zdjęcia do serialu rozpoczęto w październiku 2018 roku w czeskiej Pradze. Potem ekipa filmowa udała się do Manchesteru, Londynu, Paryża i Berlina. Pierszy sezon „World on Fire” składać się będzie z siedmiu odcinków.

