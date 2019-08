Te gwiazdy uwielbiają Harry'ego Pottera. Mały czarodziej znów czaruje!

Do wielkich fanek serii o Harrym Potterze należy gwiazda ostatniego filmu Quentina Tarantino – Margot Robbie. Podczas swojego wystąpienia w Jimmy Kimmel Live! Robbie przyznała, że uwielbia serię i chciała nawet wyglądać jak Harry! Także inny gość show Jimmy’ego Kimmela przyznał się do tego, że jest wielkim fanem Pottera. Kit Harrington, serialowy Jon Snow z „Gry o Tron”, stwierdził, że Tiara Przydziału na pewno umieściłabym go Gryffindorze.

Do miłośników sagi J. K. Rowling zalicza się także brytyjska rodzina królewska. Książę William, Kate Middleton i książę Harry swego czasu wspólnie wybrali się na wycieczkę do studia Warner Bros w Londynie, gdzie świetnie się bawili rzucając czary na ulicy Pokątnej. Mało tego, fani rodziny królewskiej twierdzą, że księżna Kate i książę William nazwali swojego najmłodszego syna Louis Arthur Charles na cześć rodziny Weasleyów – Arthur Weasley był głową rodziny czarodziejów, Charlie był jednym z braci, a Louis to imię syna Billa Weasleya i Fleur Delacour, którego poznajemy w epilogu serii na końcu ostatniego tomu.

Wielką fanką magicznego świata Harry’ego jest również Ariana Grande, która przyznała, że przeczytała całą serię kilka razy. Ariana nazwała swojego psa na cześć jednego z bohaterów, a także odwiedziła kilka razy park rozrywki Universal w Hollywood – Czarodziejski Świat Harry'ego Pottera, który jest wierną repliką Hogwartu.

A na polskich fanów sagi o Harrym Potterze czeka teraz nie lada gratka, bo limitowana wersja Scrabble Harry Potter właśnie pojawiła się w sklepach! Nowa odsłona najpopularniejszej gry słownej na świecie inspirowana światem Harry’ego Pottera pozwala graczom używać nie tylko nazwisk bohaterów, ale także nazw miejsc, przedmiotów czy zaklęć. Magiczne słowa będą nie tylko dopuszczalne, ale będą dodawały graczom bonus „Magical Word” dostępny tylko w tej edycji – im lepiej znany jest nam świat nastoletniego czarodzieja, tym mamy większą szansę na wygraną!

