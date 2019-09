Aktor i komik Kevin Hart miał poważny wypadek samochodowy

Do wypadku doszło rano w niedzielę 1 września. Samochód prowadził mężczyzna zidentyfikowany przez policję jako Jared Black. W aucie była także trenerka personalna gwiazd Rebecca Broxterman.

Black miał stracić kontrolę nad pojazdem 1970 Plymouth Barracuda należącym do Harta, po czym staranował drewniane bariery i stoczył się z pobocza do rowu – około 3 metrów poniżej poziomu drogi. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.