Aktor i komik Kevin Hart miał poważny wypadek samochodowy

Do wypadku doszło rano w niedzielę 1 września. Samochód prowadził mężczyzna zidentyfikowany przez policję jako Jared Black. W aucie była także trenerka personalna gwiazd Rebecca Broxterman.

Black miał stracić kontrolę nad pojazdem 1970 Plymouth Barracuda należącym do Harta, po czym staranował drewniane bariery i stoczył się z pobocza do rowu – około 3 metrów poniżej poziomu drogi. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

Okoliczności dotyczące sytuacji tuż po wypadku nie są jasne. CNN podaje, że Hart jako jedyny był w stanie wydostać się z samochodu, ponieważ inni byli uwięzieni w pojeździe. Aktor miał dostać się do swojego domu, który znajduje się niedaleko miejsca wypadku i zaalarmować służby. Z raportu policji wynika, że Hart i Black doznali „poważnych obrażeń pleców” i zostali przewiezieni do szpitala. Z kolei stacja FOX News informuje, że po Harta przyjechał na miejsce wypadku jego ochroniarz i zawiózł go do domu.

Czytaj także:

Pierwszy na świecie „podniebny basen” ze szklanym dnem. Połączy dwa apartamentowce