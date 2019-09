Vega twierdzi, że telewizje nie chcą pokazać reklam „Polityki”. Polsat i TVP dementują

– TVP odmówiła nam kampanii reklamowej filmu Polityka. Osoba zbliżona do TVP udzieliła nam informacji, że to decyzja polityczna "na górze" i dlatego telewizja nie puści reklamy filmu. Co jeszcze ciekawsze, z tym samym skutkiem reaguje Polsat, który nawet nie odpowiada w sprawie już zgłoszonych spotów! I teraz widać, która telewizja jest niezależna – stwierdził Patryk Vega. W sobotę na Facebooku reżysera pojawia się też promocyjne nagranie, w którym dodaje: "Oni zrobią wszystko, żebyś nie obejrzał mojego filmu".

Tymczasem biuro prasowe Telewizji Polskiej zaprzeczyło, że blokuje spot reklamowy filmu. "Do TVP na razie przesłano jedynie zwiastun filmu, nie udzielając zlecenia jego emisji, ani żadnych parametrów kampanii. W związku z tym, nie możemy mówić o jakimkolwiek odrzuceniu reklamy, ani też o uzgodnieniu warunków handlowych" – przekazało portalowi Wirtualna Polska.

Z kolei Paweł Matwiejczuk, rzecznik prasowy Polsatu, wyjaśnił, że film przechodzi standardową procedurę. – Ten film to zamówienie jak każde inne. Z tego co wiem, nasze biuro reklamy miało kontaktować się z zamawiającym. Mamy obecnie zajęty czas, związany z przygotowaniami do startu naszej jesiennej ramówki – podał.

