„Tak, obchodzę 53. urodziny. I co z tego?". Salma Hayek świętuje w stroju kąpielowym

Salma Hayek to meksykańska aktorka, która jest rozpoznawalna niemal na całym świecie. Popularność przyniosły jej role w „Desperado”, „Polubić czy poślubić”, „Bardzo dziki zachód” oraz we „Fridzie”. O tym, że Hayek wciąż budzi ogromne zainteresowanie, może m.in. świadczyć liczba obserwujących aktorkę na Instagramie. Salmę Hayek śledzi ponad 11 milionów internautów. Obserwatorzy nie tylko zachwycają się jej filmowymi rolami, ale także figurą aktorki.

Wimy, że naprawdę trudno w to uwierzyć, ale liczby nie kłamią. Dzisiaj Salma Hayek skończyła 53 lata. Aktorka świętować zaczęła już wczoraj. Z okazji zbliżającej się rocznicy opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w niebieskim, dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. „Tak, jutro obchodzę 53. urodziny. I co z tego?” – napisała. „Wyglądasz atrakcyjniej niż wcześniej”, „Wyglądasz na 23 lata”, „Wiek to tylko liczba. Wyglądasz perfekcyjnie” – komentowali internauci. Mimo że od udostępnienia postu nie minęła jeszcze nawet dobra, polubiło go już ponad 1,6 miliona obserwatorów.

