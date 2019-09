„Zimna wojna” walczy o „europejskiego Oscara”. Każdy może zagłosować!

Głosowanie na stronie Europejskiej Akademii Filmowej trwa od 2 września do 31 października. Każda osoba może wybrać tylko jeden film. „Zimna wojna” rywalizuje z obrazami takimi jak: „Dogman” , „Ból i blask” , „Faworyta” , „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” . Dodatkową atrakcją dla osób biorących udział w głosowaniu jest możliwość wygrania zaproszenia na galę wręczenia „europejskich Oscarów” . Ceremonia odbędzie się 7 grudnia w Berlinie.

„Zimna wojna”

Film Pawła Pawlikowskiego z 2018 roku nagrodzony został m.in. „Złotą palmą” w Cannes. Zdobył też 5 Europejskich Nagród Filmowych i był nominowany do Oscara w trzech kategoriach. „Zimna wojna” to historia trudnej miłości dwojga artystów, ukazanej na tle przemian w Europie w czasach zimnej wojny. Główni bohaterowie – obdarzona niezwykłym głosem Zula (Joanna Kulig) i utalentowany pianista Wiktor (Tomasz Kot) – jednocześnie nie potrafią bez siebie żyć, ale też nie umieją być razem. Dzieli ich pochodzenie, charakter, ale też trudne wydarzenia polityczne lat 50. i 60. Ich miłosna historia rozgrywa się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Paweł Pawlikowski przyznaje, że „Zimna wojna” to jego najbardziej osobisty film. Pierwowzorem Zuli i Wiktora byli jego rodzice, których burzliwą miłość zakończyła śmierć obojga w 1989 roku, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego.

