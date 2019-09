„Zimna wojna” walczy o „europejskiego Oscara”. Każdy może zagłosować!

Głosowanie na stronie Europejskiej Akademii Filmowej trwa od 2 września do 31 października. Każda osoba może wybrać tylko jeden film. „Zimna wojna” rywalizuje z obrazami takimi jak: „Dogman” , „Ból i blask” , „Faworyta” , „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” . Dodatkową atrakcją dla osób biorących udział w głosowaniu jest możliwość wygrania zaproszenia na galę wręczenia „europejskich Oscarów” . Ceremonia odbędzie się 7 grudnia w Berlinie.

„Zimna wojna”