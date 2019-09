Belgijski serial na podstawie książki Dukaja pojawi się na Netfliksie. Wśród producentów Tomasz Bagiński

Scenariusz jest inspirowany książką Jacka Dukaja „Starość Aksolotla". To historia o tym, jak zachować człowieczeństwo w obliczu kosmicznej katastrofy w świecie, w którym rozwój technologiczny doprowadził do zatarcia granicy pomiędzy człowiekiem a maszyną. W serialu wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji.

Serial rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedna rzecz: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.

Michael Azzolino, dyrektor ds. międzynarodowych treści oryginalnych Netflix: „Mam przyjemność ogłosić pierwszy belgijski serial oryginalny Kierunek: Noc. Cieszę się, że wraz ze wspaniałym międzynarodowym zespołem producentów, scenarzystów, reżyserów i aktorów będziemy mogli wspólnie przedstawić historię inspirowaną książką stworzoną przez Jacka Dukaja".

„Ten dający do myślenia thriller zadaje pytanie, które w obecnych czasach słyszymy coraz częściej: Czy ludzkość jest w stanie zjednoczyć się w imię wspólnego dobra, czy może zgubi nas egoizm i samolubna natura?" – komentuje showrunner i scenarzysta Jason George. „Ciekawe wydaje mi się przedstawienie pasażerów samolotu jako pewnego rodzaju społeczności złożonej z zupełnie obcych sobie ludzi o różnych światopoglądach i pochodzących z różnych środowisk. Czasami takie przypadkowe spotkania prowadzą do powstawania nowych przyjaźni, a czasem kończą się walką o podłokietniki" – dodaje.

Tomek Bagiński, producent: „Pomysł na serial zaczerpnięty został ze świetnej książki Jacka Dukaja »Starość Aksolotla«, która porusza problem transhumanizmu. To, co najbardziej mi się w niej podoba, to wizja nieuchronnego końca świata i idea, że jedyną szansą na przetrwanie jest ucieczka samolotem z grupą zupełnie obcych sobie ludzi, którzy nie mówią nawet w tym samym języku. Rzadko zdarza się, że wiemy cokolwiek o naszych współpasażerach, a w tym wypadku znajdujemy się w sytuacji, gdzie stajemy się nową wspólnotą, od której zależy nasze przetrwanie. Uważam, że to świetny pomysł zarówno na dramat, jak i thriller".