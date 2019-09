Związek z kobietą zahamował karierę Kristen Stewart? „Nie chcę pracować z takimi ludźmi”

Aktorka jest biseksualna, a na swoim koncie ma związek m.in. z Robertem Pattinsonem. Spotykała się także z Rupertem Sandersem oraz piosenkarką SoKO. Była związana z aniołkiem Victoria Secret Stellą Maxwell, a kilka miesięcy temu media informowały o jej bliskiej relacji ze stylistką, Sarą Dinkin. Sama zainteresowana unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o swoją orientację seksualną. Nie identyfikuje się jako lesbijka czy osoba heteroseksualna. – Myślę, że docieramy do miejsca, w którym – nie wiem, ewolucja to dziwna rzecz – wszyscy stajemy się niewiarygodnie dwuznaczni. To naprawdę cudowna rzecz – wyjaśniła Kristen Sewart w rozmowie z „Harper's Bazaar”.

Filmowa Bella Swan przyznała, że teraz ona sama jest kojarzona z taką „dwuznacznością” i nie ma nic przeciwko temu. – Powiedziano mi: Jeśli chcesz zrobić sobie przysługę, to nie chodź publicznie za rękę z dziewczyną, a dostaniesz nawet rolę w filmie Marvela – przyznała Stewart. – Nie chcę pracować z takimi ludźmi – dodała aktorka, którą już za dwa miesiące zobaczymy w filmie „Aniołki Charliego”. Artystka przyznała także, że części osób nie podoba się fakt, iż spotyka się z kobietami i otwarcie przyznaje się do biseksualizmu.

Kiedy premiera „Aniołków Charliego”?

Przypomnijmy, reboot „Aniołków Charliego” z Kristen Stewart, Naomi Scott i Ellą Billińską, a także sir Patrickiem Stewartem, Elizabeth Bank (która też jest reżyserem) oraz Djimonem Hounsou, na ekranach kin ma się pojawić 15 listopada. Do współpracy przy ścieżce dźwiękowej zaproszono m.in. Arianę Grande oraz Victorię Monét.

