Joanna Krupa ujawniła płeć dziecka. „Mąż popłakał się ze wzruszenia i szczęścia”

– Zanim zaszłam w ciążę, chciałam, żeby pierwszy urodził się syn i potem zaopiekował się młodszym rodzeństwem. Ale kiedy dowiedziałam się, że będę miała dziecko, pomyślałam, że jednak wolałabym najpierw mieć córeczkę – powiedziała Joanna Krupa w wywiadzie dla „Vivy”. – Mój mąż popłakał się ze wzruszenia i szczęścia, bo od początku marzył o córce – dodała. Małżonkowie wciąż nie ustalili, jakie imię będzie nosiło ich pierwsze dziecko. – Na razie mamy kilka opcji. Zawsze marzyłam, żeby dziecko miało podwójne imię, jak James Dean czy Grace Kelly. Myślałam, że się dogadaliśmy, ale nadal nie wiemy, jak córka będzie się nazywać – powiedziała modelka. Dodała, że zależy jej na tym, by jej dziecko miało „ładne i fajne imię, z którego nie będą się w szkole naśmiewać”.

Joanna Krupa na okładce „Wprost”

Joanna Krupa wystąpiła w ekskluzywnej sesji dla „Wprost”. Modelka zapozowała nago w ciąży. Zdjęcia gwiazdy wykonała Marlena Bielinska, światowej sławy polska fotografka, której prace drukowane były m.in. w „Sports Ilustrated”, „Playboyu” i „Vogue”. – Marzyłam o takiej sesji, żeby pokazać, że w ciąży kobieta może być sexy, piękna, pewna siebie, czuć się ze sobą dobrze, ma siłę i moc. Jesteśmy superwomen, pod naszym sercem rozwija się życie, jesteśmy najważniejsze na świecie. Myślę też, że ciąża nie zamyka żadnego rozdziału w życiu, ona otwiera kolejne, a kobiece piękno wtedy rozkwita. Ciąża to nie powód do wstydu, to raczej powód do dumy, że jest się niesamowitą, piękną, kochającą – powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z „Wprost”.

Na łamach „Wprost” gwiazda mówiła także o nagości, wsparciu środowisk LGBT, walce z Hashimoto, prawach kobiet i jajeczkach, które przed laty zamroziła w obawie przed tym, że naturalnie nie będzie mogła zostać mamą.

Czytaj także:

Joanna Krupa, Demi Moore, Serena Williams. Gwiazdy w ciąży na okładkach