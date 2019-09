Gotye i ślina u krowy. Uczestniczka „Milionerów” grała o 500 tysięcy zł!

W poprzednim odcinku teleturnieju Joanna Szczudlik-Kowalczyk, stomatolog z Legnicy wygrała 125 tysięcy złotych. Pytanie o 250 tysięcy złotych dotyczyło niezwykle popularnej przed laty piosenki "Somebody That I Used To Know".

Jaki deseń powoli pokrywa ciała Gotye i Kimbry, kiedy śpiewają "Somebody That I Used To Know"?

A. drobniutka łączka

B. czarno-białe pasy

C. duże i małe koła

D. kolorowe trójkąty

Uczestniczka teleturnieju początkowo przyznała, że już kilka lat nie słyszała tej piosenki. Odrzuciła odpowiedzi B oraz C. Wydawało jej się, że najbardziej prawidłową odpowiedzią jest D i ostatecznie zdecydowała się na zaznaczenie właśnie tego wariantu. Odpowiedź była poprawna i tym samym uczestniczka wygrała 250 tysięcy złotych.

Kolejne pytanie - o pół miliona złotych - sprawiło Joannie Szczudlik-Kowalczyk więcej problemów

Człowiek wytwarza średnio litr śliny na dobę. A krowa?

A. podobnie

B. 15 litrów

C. 150 litrów

D. 1500 litrów

Uczestnika ostatecznie postanowiła nie ryzykować i zachowała gwarantowaną sumę w wysokości 250 000 zł.

Prawidłową odpowiedzią na to pytanie było C. Codzienna produkcja śliny u krów to około 150-180 litrów.

