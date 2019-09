Kampania Diora z Johnnym Deppem wywołała burzę. Dlaczego?

Teaser reklamy perfum „Sauvage” z Johnnym Deppem i Tanayą Beatty w rolach głównych zniknął już z mediów społecznościowych firmy Dior, jednak wciąż można go znaleźć w sieci. Krótkie wideo wyreżyserowane przez Jeana-Baptiste'a Mondino pojawiło się w sieci 29 sierpnia i zostało usunięte zaledwie kilka godzin później. Zapowiedź kampanii „We are the Land” wywołała burzę, a jej krytycy podnosili argument, że utrwala ona stereotypy na temat rdzennych Amerykanów i nadużywa elementy ich kultury. Całość nowej reklamy Diora miała zostać wydana 1 września.

Do kampanii odniosła się już w mediach społecznościowych towarzysząca Deppowi na planie Tanaya Beatty, która pochodzi z jednego z rdzennych plemion amerykańskich. Przyznała, że już na planie czuła wewnętrzny konflikt „będąc świadkiem tego, jak firma rażąco lekceważy jej rodzimą kulturę” . „Kiedy już nakręciliśmy reklamę, mogłam mieć tylko nadzieję, że rozpocznie ona dyskusję, którą właśnie rozpoczęła” – napisała w mediach społecznościowych Tanaya Beatty, pochodząca z plemienia Da'naxda'xw. „Moją intencją nie jest atakowanie Diora albo wzywanie do zabrania głosu Johnny'ego Deppa. Problem sięga znacznie głębiej, niż jakakolwiek reklama. Po współpracy zarówno z firmą jak i z aktorem uważam, że Dior – chociaż wprowadzony w błąd – miał wszelkie zamiary pokazać rodzimą kulturę w pięknym świetle, jednocześnie oferując pracę przy tym niektórym Indianom” – podkreśliła. Dodała też, że przekaże darowiznę na rzecz plemiennej organizacji non-profit i wezwała do tego samego firmę Dior oraz samego Johnny'ego Deppa.

Czytaj także:

Ariana Grande pozwała markę Forever 21. Chce 10 mln dolarów