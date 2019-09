Wielkie emocje w „Milionerach”. Padło pytanie za pół miliona złotych!

W ostatnim odcinku „Milionerów” przed szansą wygrania miliona złotych stanęła Ewa Kamarad, prawniczka z Krakowa, która w dotychczasowej grze wygrała 20 tysięcy złotych

Pytanie za 75 tysięcy złotych dotyczyło religii. Ksiądz zawsze odmawia modlitwę z egzorcyzmem:

A. przed pasterką

B. przed pogrzebem

C. gdy święci jajka

D. chrzcąc dziecko

Uczestniczka po chwili wahania wybrała odpowiedź D, która okazała się poprawna.

Aby wygrać 125 tysięcy złotych Ewa Kamarad musiała się także wykazać wiedzą polityczną. Gospodarz teleturnieju Hubert Urbański zapytał o partię piwotalną. Którą partię najczęściej nazywa się piwotalną?

A. SLD

B. PO

C. PSL

D. PPPP

Uczestniczka postanowiła zaufać swojej intuicji, wybrała odpowiedź C - PSL i zbliżyła się do szansy wygrania głównej nagrody. Partia piwotalna to taka, która nie ma większości, ale może wejść w koalicję z prawie każdą opcją polityczną.

Następne pytanie zadane przez Huberta Urbańskiego dotyczyło geografii i języka. Nazwa którego z państw i po polsku, i po angielsku to te same cztery litery?

A. ze stolicą w Bagdadzie

B. najmniejszego państwa świata

C. ze stolicą w Teheranie

D. największego państwa świata

Ewa Kamarad zaznaczyła odpowiedź C i wygrała 250 tysięcy złotych! W pytaniu chodziło o Iran.

Pytanie za pół miliona złotych odnosiło się do wiedzy historycznej. Pod jaki zabór trafił Białystok w 1795 roku, jeśli trafił?

A. nie trafił pod żaden

B. pod austriacki

C. pod rosyjski

D. pod pruski

Uczestniczka nie była pewna, która odpowiedź jest poprawna i skorzystała z ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Katarzyna wskazała na odpowiedź C, zaznaczając, że jest to strzał. Ewa Kamarad zrezygnowała z dalszej gry i zachowała 250 tysięcy złotych. Poprawna odpowiedź na to pytanie to D - pod zabór pruski.