Oliwia Miśkiewicz. Kim jest uczestniczka polskiej edycji „Love Island”?

„Love Island” to program, który w 2005 roku powstał na potrzeby stacji ITV. Wprawdzie po dwóch edycjach emisja została zawieszona, ale format wrócił w 2015 roku i do dzisiaj cieszy się niemałą popularnością w Wielkiej Brytanii. W Polsce program zadebiutował na antenie Polsatu. Biorą w nim udział single, którzy zamieszkają w willi na egzotycznej wyspie. Uczestnicy nie mają dostępu do internetu, telefonów oraz innych mediów, a ich działania śledzą przez kamery. Co więcej, staną przed koniecznością zrealizowania konkretnych zadań z innymi osobami, z którymi będą musieli łączyć się w pary. Osoba, która nie znajdzie partnera, odpadnie z programu. Eliminacja będzie odbywała się także za sprawą głosowania uczestników, a na zwycięzcę edycji czeka nagroda finansowa, która w brytyjskiej edycji wynosiła 50 tys. funtów.

Oliwia Miśkiewicz – kim jest?

Jedną z uczestniczek programu jest Oliwia Miśkiewicz. Urodzona w 1993 roku w Toruniu od zawsze marzyła o karierze modelki. Od wielu lat mieszka w Londynie, gdzie bierze udział w pokazach mody i sesjach zdjęciowych. – W 2014 roku wyjechałam do małego miasteczka nad morzem. Pieniądze, które tam zarobiłam umożliwiły mi przenosiny do Londynu, gdzie mogłam realizować swoje marzenia – opowiadała. Miśkiewicz w 2015 i 2016 roku wzięła udział w London Fashion Week. Może się także pochwalić sesjami zdjęciowymi dla AVON czy Forever Unique. Na swoim koncie ma również role w kilku filmach: „Fantastyczne bestie: The Crimes of Grindelwald”, „Johnny English Strikes Again” czy „Pokemon Detective Pikachu”.



Prowadzi także bloga, na którym opowiada o kulisach swoich sesji zdjęciowych oraz podróżach. Uczestniczka polsatowskiego show wielokrotnie podkreślała, że wygląd zewnętrzny jest dla niej bardzo ważny i wkłada wiele wysiłku w to, aby prezentować się jak najlepiej. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 23,5 tysiąca użytkowników. Miśkiewicz jest ponadto właścicielką psa o imieniu Cookie.

„Love island” – kiedy w telewizji?

Program będzie emitowany od 2 września od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godz. 22:15 w Telewizji POLSAT.

