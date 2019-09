Kasia Smutniak choruje na bielactwo. Opublikowała osobisty wpis i zdjęcia

Bielactwo to przewlekła choroba, która polega na depigmentacji płatów skóry. Jej przyczyną jest wymieranie melanocytów, komórek odpowiedzialnych za kolor skóry. Nie są znane dokładne przyczyny powstawania choroby. Przypuszcza się, że może ona być efektem czynników genetycznych, środowiskowych i reakcji autoimmunologicznej.

Najbardziej znaną na świecie modelką, która zmaga się z bielactwem, jest Winnie Harlow. Teraz polska modelka Kasia Smutniak za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że też jest na to chora. „Dojrzewać znaczy akceptować wszystko, co przynosi nam życie. Piękne rzeczy, które łatwo przychodzą, nigdy nie powinny być brane za pewnik. Najważniejsze jednak, by trudne momenty, które są dla nast testem, nie wymazały sensu szczęśliwych chwil” – napisała. Dodała, że gdy dorastała nauczyła się, że „akceptacja nie wystarcza” i musimy „pokochać swoje wady” . „Przez ostatnie 6 lat uczyłam się akceptować i kochać siebie za to, jaka jestem. To była długa podróż, a nie natychmiastowa przemiana. Dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się tym z wami” – przyznała, publikując zdjęcia, na których widoczne są na jej ciele zmiany skórne. „Jakiś czas temu usłyszałam zdanie: Kochaj siebie za swoje wady, ta cecha jest kochana przez wszystkich. Postanowiłam wziąć ją sobie do serca” – dodała.

Kasia Smutniak w wieku 15 lat zajęła drugie miejsce w polskich eliminacjach do konkursu The Look Of The Year i wyjechała na trzy miesiące do Tokio, gdzie uczyła się modelingu. Mają 17 lat przeniosla się do Włoch i rozpoczęła karierę jako modelka. Wystąpiła w wielu reklamach i chodziła na wybiegach największych domów mody jak Dolce & Gabbana, Valentino czy Laura Biagiotti. Pojawiła się też na okładkach magazynów m.in. w „Elle”, „Vogue”, „Marie Claire” i „GQ”. Smutniak grała też w wielu filmach, m.in. we francuskim filmie akcji Pozdrowienia z Paryża (2010) według scenariusza Luca Bessona z Johnem Travoltą i Jonathanem Rhys-Meyersem.

