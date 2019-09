Dakota Fanning jako biała muzułmańska uchodźczyni? Internauci są oburzeni

W „Sweetness in the Belly” Dakota Fanning wciela się w główną rolę. Akcja rozgrywa się w latach 70. Lilly, brytyjska sierota, która przyjeżdża do Etiopii po tym, jak wychowywała się w Maroku, jest ostatecznie zmuszona, aby uciekać z tego kraju do Anglii z powodu niepokojów politycznych. Film powstał na podstawie powieści Camilli Gibbs z 2005 roku o tym samym tytule.

Chociaż sama powieść została pozytywnie odebrana, zwiastun filmu, który opublikował w środę portal Deadline, nie spodobał się wielu internautom, który wyraz temu dali na Twitterze. „To duży zbieg okoliczności. Wczoraj mówiłam o tym, że najlepiej reprezentowałaby współczesne doświadczenia uchodźców w Afryce Dakota Fanning” – pisze jedna z użytkowniczek Twittera. „Jest tak wielu utalentowanych muzułmańskich aktorów, a wy obsadzacie Dakotę Fanning?” – pyta kolejna. Wiele osób po prostu pytało z niedowierzaniem: „Dakota Fenning wcieli się w kogo?” .