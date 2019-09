Za tymi znanymi na całym świecie alkoholami stoją celebryci. Zaskoczeni?

1. Armand de Brignac od rapera Jay'a-Z – 1 280 zł

Dyrektor firmy, która produkuje Cristal Champagne zapytany został kiedyś przez dziennikarza, co sądzi o tym, że jego produkt pije raper Jay-Z i umieszcza jego nazwę w swoich tekstach. - Co możemy zrobić? Nie możemy zabronić ludziom jego zakupu - odpowiedział dyrektor. Jay'a-Z zbulwersowała ta wypowiedź i zamiast rapować o Cristalu postanowił w zainwestować w francuską markę szampanów Armand de Brignac, a ostatecznie ją przejął.



2. Dos Hombres Mezcal od Bryana Cranstona i Aarona Paula – 250 zł

Aktorzy znani z serialu "Breaking Bad" niedawno ogłosili premierę swojej marki. Według tego, co przekazali w mediach społecznościowych, wpadli na pomysł stworzenia wspólnego alkoholu w barze sushi w Nowym Jorku. Chcieli, aby i po serialu, została między nimi jakaś więź i coś ich wciąż łączyło.



3. Pursued By Bear Wine od Kyle Maclachlan – 240 zł

Firma jest prowadzona przez MacLachlana, znanego z serialu "Miasteczko Twin Peaks", wielbiciela winogron i win, we współpracy winiarniami Cellars w Walla Walla w Waszyngtonie. Na rynku od 2005 roku.



4. Absinthe Mansinthe od Marilyna Mansona – 210 zł

Kontrowersyjny artysta jest właścicielem marki produkującej absynt. Na etykiecie znajduje się jego autoportret wykonany akwarelami i zatytułowany "Kiedy się zestarzeję".



5. Heaven's Door Spirits od Boba Dylana – 200-320 zł

Laureat Nagrody Nobla wprowadził ostatnio na rynek serię whisky we współpracy z Markiem Bushalą - przedsiębiorcą stojącym za bourbonem Angel Envy, który został sprzedany do Bacardi za 125 milionów dolarów.



6. Haig Club Whisky od Davida Beckhama – 190 zł

Firma Davida Beckhama istnieje na rynku od 2014 roku. Od tego czasu wprowadzono też tańszą wersję oryginalnego whisky, którą pić powinno się z coca-colą.



7. Casamigos Tequila od George'a Clooney'a – 180 zł

Clooney założył markę wraz ze swoimi dwoma przyjaciółmi - potentatem restauracyjnym Rande Gerberem oraz dyrektorem Discovery Land Company Mike'em Meldmanem. Casamigos został w 2017 roku sprzedany koncernowi Diageo, jednak cała trójka pozostaje związana z marką.



8. Villa One Tequila od Nicka Jonasa – 180 zł

Nick Jonas uruchomił markę wraz ze swoim przyjacielem projektantem mody Johnem Varvatosem. Zdradzili, że na pomysł ten wpadli podczas wakacji w Meksyku.



9. Virginia Black Whiskey od Drake'a – 160 zł

Wraz z byłym finansistą Brentem Hockingiem Drake wypuścił alkohol na rynek w czerwcu 2016 roku. Pomysł marki opierał się na "stylu, modzie i muzyce lat 70." oraz "życiu nocnym" w tamtych czasach.



10. Ciroc Vodka od P. Diddy'ego – 150 zł

Sean "Diddy" Combs zmienił zupełnie los wódki Ciroc. Kiedy nawiązał współpracę z marką pod koniec 2000 roku, była ona średniej marki alkoholem. Eksperci zwracają uwagę, że dzięki zdolnością marketingowym artysty, Ciroc w ciągu kilku lat podniósł się i jest obecnie na 2. miejscu w rankingach wódek premium.



11. Sauza 901 Tequila od Justina Timberlake'a – 130 zł

Timberlake nawiązał współpracę z Sauza Liquors, aby uruchomić własną linię tequili w 2014 roku.



12. Aviation Gin od Ryana Reynoldsa – 130 zł

Reynolds ogłosił, że nabył udziały Aviation Gin w ubiegłym roku. Opowiedział, że wszystko stało się po tym, jak po raz pierwszy spróbował ginu i stwierdził, że to "najlepszy trunek na świecie". - Postanowiłem więc w niego zainwestować - mówił w wywiadach.



13. Born and Bred Vodka od Channinga Tatuma – 120 zł

W celu tworzenia wódki aktor współpracuje z destylarnią Grand Teton.



14. Miraval Rosé od Angeliny Jolie i Brada Pitta – 95 zł

Para nabyła prawa do wina w Prowansji w 2008 roku za 40 mln euro. Mimo, że nie są już razem, wino wciąż jest produkowane i całkiem nieźle radzi sobie na rynku.



15. Barrymore Wines od Drew Barrymore – 85-110 zł

Barrymore nawiązał współpracę z winiarzem z Carmel Road, Krisem Kato, aby stworzyć Barrymore Wines. - Pasjonuję się winem - przyznaje Barrymore we wpisie na stronie internetowej marki. - Jest tak wiele do odkrycia i doświadczenia, a moje podróże pomagają mi to zrobić - dodaje.Czytaj także:

Coraz większa sprzedaż wódki w Polsce. Były szef PARPA: To może być efekt 500 plus