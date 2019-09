Julia Kamińska zapowiada kontynuację serialu „BrzydUla”. „Piszemy scenariusze”

– Po pierwsze, minęło 10 lat, a po drugie, dosyć się pośpieszyłam podekscytowana tą informacją, że faktycznie trwają prace i że są plany kontynuacji „BrzydUli” . Nic się w tej sprawie nie zmieniło – zapewniła.

Na jakim etapie są prace nad serialem? – To najczęściej jest tak w przypadku dużych produkcji, że one muszą trwać zanim my zobaczymy ostateczny efekt na ekranie. Tak jest też w tym przypadku, więc piszemy scenariusze, zespół scenariuszowy jest taki sam, jak w części pierwszej. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jednak ten scenariusz części pierwszej się bardzo sprawdził – wyznała.

Julia Kamińska dodała, że z niecierpliwością czeka, aż będzie mogła znaleźć się na planie zdjęciowym. – Też trzymam kciuki. I już się nie mogę doczekać, więc cierpliwości. Taki apel – powiedziała.