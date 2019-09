Julia Kamińska zapowiada kontynuację serialu „BrzydUla”. „Piszemy scenariusze”

– Po pierwsze, minęło 10 lat, a po drugie, dosyć się pośpieszyłam podekscytowana tą informacją, że faktycznie trwają prace i że są plany kontynuacji „BrzydUli” . Nic się w tej sprawie nie zmieniło – zapewniła.

Na jakim etapie są prace nad serialem? – To najczęściej jest tak w przypadku dużych produkcji, że one muszą trwać zanim my zobaczymy ostateczny efekt na ekranie. Tak jest też w tym przypadku, więc piszemy scenariusze, zespół scenariuszowy jest taki sam, jak w części pierwszej. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jednak ten scenariusz części pierwszej się bardzo sprawdził – wyznała.

Julia Kamińska dodała, że z niecierpliwością czeka, aż będzie mogła znaleźć się na planie zdjęciowym. – Też trzymam kciuki. I już się nie mogę doczekać, więc cierpliwości. Taki apel – powiedziała.

Serial „BrzydUla” emitowany był na antenie TVN od października 2008 roku do grudnia 2009 roku. Oparty był na kolumbijskim oryginale. Już 13 listopada 2018 roku scenarzysta Piotr Jasek potwierdził realizację nowych odcinków serialu.

