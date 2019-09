Serial „Władca Pierścieni”. Will Poulter zagra jedną z głównych ról

Scenariusz do serialu stworzyli JD Payne i Patrick McKay, a reżyserią zajmuje się Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018). Amazon zapowiada, że serialowy Władca Pierścieni będzie największą superprodukcją w historii.



Według nieoficjalnych informacji, które podaje „The Hollywood Reporter” prawdopodobne jest powstanie 5 sezonów serialu, a całkowity koszt jego produkcji ma wynieść nawet miliard dolarów. Za samo nabycie praw do nakręcenia serialu Amazon zapłacił 250 milionów.



Amazon szukał aktorów do superprodukcji na całym świecie, organizując Przypomnijmy, w lipcu portal „Variety” poinformował, że pierwszą osobą, która z pewnością pojawi się w najnowszym serialu produkcji Amazona, to Markella Kavenagh. Drugim aktorem, który pojawi się w serii ma być według portalu Deadline Will Poulter. Nie ujawniono żadnych szczegółów na temat bohaterów, jednak według niepotwierdzonych doniesień, mają grać postaci o imionach Beldor i Tyra.



Serię produkuje Amazon Studios we współpracy z Tolkien Estate and Trust, HarperCollins i New Line Cinema, oddziałem Warner Bros. Entertainment, który wyprodukował trylogię Petera Jacksona z 2000 roku.

Co wiemy do tej pory o serialu?



Nie znamy jeszcze szczegółów nadchodzącego serialu Amazona „Władca pierścieni”, typu kwestii fabuły czy obsady. Wiadomo jednak od marca 2019 roku, że świat w serialu osadzony zostanie w Drugiej Erze Śródziemia (kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium J.R.R. Tolkiena). Zapowiedź ta ucięła krążące od jakiegoś czasu plotki, że produkcja opowiadać będzie o przygodach młodego Aragorna (granego przez Viggo Mortensena w trylogii filmowej Petera Jacksona). Aragorn bowiem urodził się w Trzeciej Erze. Inne doniesienia wskazywały na to, że bohaterem serialu będzie książę Eärnur z Gondoru, poprzednik Aragorna, jednak on także urodził się w Trzeciej Erze.



Trzecia Era Śródziemia rozpoczęła się od pierwszego pokonania Saurona i trwała do zakończenia Wojny o Pierścień oraz odejścia na zachód m.in. Gandalfa, Bilba oraz Froda.