Nicky Minaj kończy karierę muzyczną. Raperka wydała oświadczenie

„Zdecydowałam się przejść na emeryturę i założyć własną rodzinę. Wiem, że jesteście teraz szczęśliwi. Do moich fanów – nadal mnie reprezentujcie i róbcie to do samej śmierci. (…) Kocham was nad życie” – napisała na Twitterze w czwartek wieczorem Minaj. 36-letnia raperka spotyka się z Kennethem Pettym i w przeszłości w wywiadach sugerowała, że planują się pobrać.

Raperka, której prawdziwe nazwisko brzmi Onika Tanya Maraj, w swojej karierze zdobyła dziesięć nominacji do nagrody Grammy, wygrała sześć statuetek Billboard Music Awards, jedenaście statuetek BET Awards, pięć statuetek MTV Video Music Awards, cztery statuetki Billboard Music Award, oraz otrzymała nagrodę na gali Billboard Women In Music. Sprzedała ponad 20 mln singli na świecie jako solistka, 60 mln jako gość oraz 5 mln albumów. Jej drugi album „Pink Friday” z 2010 roku oraz „Pink Friday: Roman Reloaded” z 2012 roku zdobył szczyty list w USA. W ciągu całej swojej kariery pojawiła się w kilku filach i ma własny program radiowy.

