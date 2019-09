Problem przemocy wobec kobiet w „M jak miłość”. Bohaterka zostanie pobita do nieprzytomności

Im bliżej do emisji nowych odcinków „M jak miłość”, tym bardziej rosną emocje miłośników serialu. Jak podaje „Super Express”, po wakacyjnej przerwie wiele będzie się działo w życiu Izy (Adrianna Kalska). W ostatnim sezonie serialu ułożyła sobie ona życie z nowym partnerem a Artur Skalski (Tomasz Ciachorowski) trafił do więzienia. To jednak nie przeszkodzi mu w dalszym komplikowaniu życia Izy. Mężczyzna postanowi wkupić się w łaski lekarki Darii (Ewelina Gnysińska), która szybko pożałuje swojej naiwności.

Zakochana w Arturze Daria po jego ucieczce z więzienia postanowi mu pomóc i pozwoli u siebie zamieszkać. Po zaledwie kilku dniach odkryje, że jej ukochany wymyka się w nocy z domu, aby robić zdjęcia Izie. Po gwałtownej awanturze mężczyzna wpadnie w szał i pobiję lekarkę do nieprzytomności. Kiedy się ocknie, Skalski powie, że nie może znieść tego, że Daria obróciła się przeciwko niemu. Wyzna też lekarce miłość i obieca, że więcej jej nie uderzy. Kobieta przyjmie jego przeprosiny.

Joasia znowu będzie zakochana

Bohaterka zwiąże się z Leszkiem Krajewskim (Sławomir Uniatowski). Jej nowego partnera zaakceptują zarówno Zosia (Julia Wróblewska), jak i Barbara (Teresa Lipowska). – Jesteś jeszcze taka młoda. Nie wolno ci żyć przeszłością. Nawet ja po śmierci Lucka nauczyłam się na nowo żyć – powie seniorka rodu Mostowiaków. – Dziękuję, te słowa wiele dla mnie znaczą. Leszek to jedyny mężczyzna, przy którym po raz pierwszy od śmierci Tomka zapomniałam na chwilę o samotności – odpowie Joasia. Jedynym przeciwnikiem nowego związku będzie Wojtek (Feliks Matecki).

Spore zmiany w życiu Łukasza

W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach zakochana w nim Gruzinka Katia (Joanna Jarmołowicz) będzie się uskarżać na problemy zdrowotne. Po wizycie u lekarza okaże się, że jest w szóstym tygodniu ciąży. W nowym sezonie „M jak miłość” problemy nie ominą Pawła (Rafał Mroczek). Po burzliwej kłótni rozstanie się z Julką (Joanna Kuberska). Powodem sprzeczki będą dzieci. Julka wyzna, że chce założyć z Pawłem rodzinę. Młody Zduński stwierdzi, że po rozwodzie z Alą nie jest gotowy na kolejny poważny związek.

Miłosne zawirowania pojawią się również w życiu Magdy (Anna Mucha) oraz Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Kamil (Marcin Bosak) po latach powrócił do Warszawy, ponieważ był śmiertelnie chory i chciał odzyskać dawną ukochaną. Dzięki pożyczce od kuzyna Artura Skalskiego z powodzeniem przeszedł operację i obiecał sobie, że zrobi wszystko, aby być znowu z Magdą. W tym celu będzie nawet udawał, że jest w związku z Anką (Weronika Rosati), aby wzbudzić zazdrość u byłej partnerki.

Premierowe odcinki „M jak miłość” od 10 września na antenie TVP2.

