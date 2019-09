„The Personal History of David Copperfield”. Dev Patel w roli znanego iluzjonisty

Aktorzy, którzy wcześniej wcielali się w rolę amerykańskiego kultowego iluzjonisty, zazwyczaj byli biali – przykładem może być Daniel Radcliffe, znany z „Harry'ego Pottera” , który zadebiutował jako młody Copperfield w adaptacji BBC w 1999 roku. Reżyser Armando Iannucci w rozmowie z BBC podczas premiery na Festiwalu Filmowym w Toronto przyznał jednak, że od razu wiedział, że chce, aby to Dev zagrał iluzjonistę. – Ma on cechy naiwności, niezręczności a jednocześnie siły. I od razu pomyślałem o Devie. Na szczęście powiedział „tak” , ponieważ nie miałem w głowie nikogo innego, żadnego „planu B” – przyznał reżyser. – Chciałem też, aby film był współczesny, mimo, że jego akcja rozgrywa się w 1840 roku. Dla bohaterów filmu jest to teraźniejszość, więc powinien sprawiać wrażenie współczesnego i mieć odbicie w dzisiejszych czasach. Nie chciałem być związany tendencją filmów kostiumowych – dodał.

W filmie oprócz Deva Patela występują także: Peter Capaldi, Rosalind Eleazar, Tilda Swinton, Nikki Amuka-Bird i Benedict Wong.



„The Personal History of David Copperfield” była bardzo wyczekiwaną premierą Festiwalu Filmowego w Toronto, ponieważ przed nią nikt nie wiedział niemal niczego o produkcji, która była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Wciąż nie został wydany oficjalny zwiastun filmu. Obraz pojawić ma się w kinach na całym świecie w 2020 roku. Wcześniej zostanie też pokazany na Festiwalu Filmowym w Londynie.