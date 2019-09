W wieku 77 lat zmarła Carol Lynley. Grała m.in. w filmie „Tragedia »Posejdona«”

Informację o śmierci aktorki przekazał jej przyjaciel Trent Dolan. Carol Lynley zmarła po przebytym zawale serca.



Carol Lynley rozpoczęła karierę jako modelka dziecięca. W wieku 15 lat pojawiła się na okładce magazynu „Life” . Później zagrała w filmie Disneya „The Light in the Forest” (1958), i „Holiday for Lovers” (1959). Jej przełomową rolą okazała się ta w sztuce „Blue Denim” na Broadwayu w 1958 roku i jej późniejszej adaptacji filmowej. Zagrała tam 15-letnią Janet Willard, która chce dokonać nielegalnej aborcji. W filmie „Tragedia »Posejdona«” z 1972 roku zaśpiewała piosenkę „The Morning After” , która później zdobyła Oscara. W 2006 roku aktorka pojawiła się w 30-minutowym „Vic” Sulvestra Stallone'a.

Lynley w latach 1960-1964 była żoną publicysty Michaela Selsmana. Mają razem córkę Jill.