„Harry Potter” ma swoich fanów także w Polsce, a produkcja co jakiś czas jest emitowana w telewizji. W piątek 5 września o godz. 20 piątą część przygód czarodziejów z Hogwartu wyemituje TVN. To dobry moment, by przypomnieć sobie cytaty z ekranizacji powieści J.K. Rowling.