Polscy twórcy nagrodzeni w Wenecji! Sukces filmów Romana Polańskiego i Jana Komasy

„Oficer i szpieg” Romana Polańskiego

Kolejne dzieło Romana Polańskiego opowiada o jednym z największych skandali w historii Francji. „Oficer i szpieg” przedstawia widzom historię zbudowaną wokół głośnego procesu Dreyfusa. Fabuła skupia się na działaniach szefa wywiadu Georgesa Picquarta, który ma świadomość spreparowania dowodów w tej sprawie. Spróbuje ujawnić prawdę, lecz będzie musiał zmierzyć się m.in. z własnymi przełożonymi. Scenariusz do filmu powstał na podstawie książki Roberta Harrisa, on sam pracował też przy filmowej adaptacji. „Oficer i szpieg” trafi do kin 27 grudnia.

„Boże ciało” Jana Komasy

Film oparty jest na prawdziwej historii. Kiedy młody mężczyzna z burzliwą przeszłością trafia do polskiej parafii w małym miasteczku, przekonuje jej mieszkańców, że jest księdzem. Wkrótce po tym, jak zostaje przywitany przez społeczność, dowiaduje się o tragicznym wypadku, którego konsekwencje podzieliły miasto. Ścigany przez mroczny sekret z własnej przeszłości, zachęca mieszkańców do szukania przebaczenia, które może sprawić, że społeczność znów stanie się całością. Film „Boże ciało” jest trzecim filmem fabularnym polskiego reżysera Jana Komasy.

W filmie główną rolę Daniela zagrał Bartosz Bielenia. Ponadto w obsadzie pojawili się: Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota. Do kin obraz trafi 11 października.

Czytaj także:

