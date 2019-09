Sean Connery „wdzięczny, że żyje” po przejściu huraganu Dorian. „Mieliśmy szczęście”

W rozmowie z „Daily Mirror” aktor, który na co dzień mieszka na Bahamach ze swoją żoną przekazał, że „oboje są cali i zdrowi” . – Mieliśmy szczęście w odróżnieniu od wielu innych. Szkody w tym miejscu nie były takie duże – poinformował. – Byliśmy przygotowani na nadejście sztormu, wszystko zrobiliśmy wcześniej i nie ryzykowaliśmy, że nie będziemy wiedzieli, co robić w kryzysowej sytuacji – dodał.

W niedzielę 25 sierpnia aktor znany z roli Jamesa Bonda świętował ze swoją żoną i przyjaciółmi swoje 89. urodziny. – To jest nie do pomyślenia, że przez to wydarzenie dotkniętych jest ponad 20 procent ludności kraju. Bahamy z pewnością nie widziały nigdy niczego na taką skalę... katastrofa o epickich rozmiarach w jednym kraju – dodał.

Galeria:

