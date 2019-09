Za to kochamy internet. Okazuje się, że Adam Sandler ma mnóstwo „sobowtórów”

Facebookowa grupa nazwana „People who sort of look like Adam Sandler but aren't Adam Sandler” (pol. „Ludzie, którzy wyglądają podobnie do Adama Sandlera, ale nie są Adamem Sandlerem” ) zgromadziła do tej pory ponad 210 tysięcy fanów. Codziennie pojawia się tam kilka fotek ludzi, którzy – jak mówi nazwa grupy – przypominają aktora. W galerii zebraliśmy dla Was nasze ulubione.

Netflix stał się poważnym konkurentem dla tradycyjnych wytwórni filmowych, a niektórym aktorom płaci krocie nawet za nieudane produkcje. W czołówce pod tym względem znajduje się właśnie Adam Sandler. Filmy Netfliksa, w których występował Adam Sandler, były wielkimi niewypałami, jeżeli chodzi o opinie krytyków. To nie powstrzymało serwisu streamingowego od podpisania z aktorem w 2017 roku kontraktu na cztery kolejne filmy za co otrzymał 250 milionów dolarów.

Jego produkcja „The Ridiculous Six” z 2015 roku ma wynik 0 procent na Rotten Tomatoes. Sandlera mogliśmy ostatnio oglądać u boku Jennifer Aniston w filmie Netfliksa „Zabójczy rejs”.

