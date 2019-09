Sukces Romana Polańskiego. Otrzymał Srebrnego Lwa na festiwalu w Wenecji

Przypomnijmy, w piątek „Oficer i szpieg” Romana Polańskiego otrzymał nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) na festiwalu w Wenecji. Następnego dnia tej samej produkcji przyznano Srebrnego Lwa, czyli Grand Prix Jury. Złotego Lwa zdobył „Joker” Todda Phillipsa a Srebrny Lew za najlepszą reżyserię powędrował do Roya Anderssona za „About Endlessness”. Najlepszym aktorem został Luca Marinelli („Martin Eden”) a aktorką Ariane Ascaride („Gloria Mundi”). Za najlepszy scenariusz uznano ten autorstwa Yonfana do „Ji Yuan Tai Qi Hao” .

O czym jest „Oficer i szpieg”?

Kolejne dzieło Romana Polańskiego opowiada o jednym z największych skandali w historii Francji. „Oficer i szpieg” przedstawia widzom historię zbudowaną wokół głośnego procesu Dreyfusa. Fabuła skupia się na działaniach szefa wywiadu Georgesa Picquarta, który ma świadomość spreparowania dowodów w tej sprawie. Spróbuje ujawnić prawdę, lecz będzie musiał zmierzyć się m.in. z własnymi przełożonymi. Scenariusz do filmu powstał na podstawie książki Roberta Harrisa, on sam pracował też przy filmowej adaptacji. „Oficer i szpieg” trafi do kin 27 grudnia.

Na tym nie koniec sukcesów polskich filmów. Obraz „Boże Ciało” Jana Komasy nagrodzony został Europa Cinemas Label, którą wręcza organizacja zrzeszająca ponad tysiąc kin. Film oparty jest na prawdziwej historii. Kiedy młody mężczyzna z burzliwą przeszłością trafia do polskiej parafii w małym miasteczku, przekonuje jej mieszkańców, że jest księdzem. Wkrótce po tym, jak zostaje przywitany przez społeczność, dowiaduje się o tragicznym wypadku, którego konsekwencje podzieliły miasto. Ścigany przez mroczny sekret z własnej przeszłości, zachęca mieszkańców do szukania przebaczenia, które może sprawić, że społeczność znów stanie się całością. Film „Boże ciało” jest trzecim filmem fabularnym polskiego reżysera Jana Komasy.

W filmie główną rolę Daniela zagrał Bartosz Bielenia. Ponadto w obsadzie pojawili się: Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzisław Wardejn i Leszek Lichota. Do kin obraz trafi 11 października.