Nowy „Joker”. Jak zmienił się symbol zła w wydaniu Joaquina Phoenixa i reżysera „Kac Vegas”?

Jeszcze nigdy na tak prestiżowym festiwalu nie wyróżniono rozrywkowego filmu wielkiego studia. Tyle, że „Joker” nie jest czystą rozrywką. Pracując dla Warnera i DC Comics reżyser „Kac Vegas” zmienił komiksową historię w mroczne studium obłędu. - W serii o Batmanie Joker nie zdradza swojej przeszłości, więc mieliśmy dużo wolności – mówi twórca. - Wychowałem się na wspaniałych filmach z lat 70. - Pomyślałem: dlaczego nie zrealizować czegoś podobnego w świecie komiksu i kina gatunkowego? Nie zanurzyć się głęboko w bohaterze? Mając takiego aktora, jak Joaquin Phoenix, można zrobić coś wyjątkowego.

Phoenix rzeczywiście daje tu aktorski popis. Portretuje człowieka, który w gabinecie psychiatry wydobywa z siebie skowyt rozpaczy. Mówi: „Chciałbym tylko raz w życiu nie cierpieć”, a lekarka rozkłada bezradnie ręce: „Bierze pan już siedem różnych leków”. To bohater na każdym poziomie wykluczony. Marnie zarabia jako clown do wynajęcia. Mieszka w odrapanej kamienicy z niezdolną do samodzielnego życia matką. Każda sytuacja społeczna zmienia się dla niego w koszmar. A gdy ogarnia go lęk, zanosi się niekontrolowanym śmiechem. Podaje wtedy kartkę: „Jestem chory, nie panuję nad tym”, a ludzie odwracają od niego wzrok. Przechodnie, ale i władze, które obcinają fundusze na opiekę społeczną i zdrowotną.

Prywatne niespełnienia wiążą się tu nierozerwalnie z atmosferą polityczną i rosnącymi przepaściami ekonomicznymi. Zło, którego symbolem pozostaje Joker, nie jest obezwładniającą, niezrozumiałą siłą. Bierze się z gniewu, desperacji, frustracji. A opowieść o popadaniu w szaleństwo staje się mocnym komentarzem społecznym. Pasującym nie tylko do polityki władz Gotham City.