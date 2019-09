Anna Maria Wesołowska przeszła poważną operację. Internauci krytykowali jej wygląd

Po kilku latach przerwy Anna Maria Wesołowska postanowiła wrócić do telewizji. Od 2 września stacja TTV emituje nowe odcinki popularnego przed laty paradokumentu Sędzia Anna Maria Wesołowska, w którym sędzia rozstrzygała trudne sprawy sądowe.

W rozmowie z „Dzień dobry TVN” Wesołowska przyznała, że miała poważna problemy ze zdrowiem. Kilka tygodni przed rozpoczęciem nagrań do programu, trafiła na stół operacyjny. – Pod zdjęciem, gdzie mam jedno oko większe, drugie mniejsze, po poważnej operacji mózgu, jest wpis: chirurg plastyk się nie popisał. Po co tej kobiecie tego typu operacja? To nie chirurg plastyk, bo przecież miałam poważną operację onkologiczną. I mogę podziękować panu profesorowi, który uratował mi życie. To, że część twarzy jest trochę inna, bo lekko sparaliżowana, czy to ma znaczenie? No pewnie, że zostało, trochę wygolonej głowy. Ale ja żyję, ja mówię, myślę – powiedziała.

Wesołowska dodała, że ostatnie kilka miesięcy było dla niej trudne również dlatego, że jej maż Ryszard zmarł po ciężkiej chorobie. – Ten rok był dla mnie bardzo trudny. Odszedł mój mąż w bardzo dramatycznych sytuacjach. Nie umiem o tym mówić, czuję się jakbym była jedynie połówką. Pięćdziesiątą rocznicę byśmy obchodzili za rok. Szkoda. Takie życie – wyznała.

