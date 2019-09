Joaquin Phoenix o filmie „Joker”: To było jedno z najlepszych doświadczeń w mojej karierze

– Szczerze mówiąc, nie było to dla mnie łatwe. Po prostu nie wiedziałem, co robić. Ale coś mnie do tego przyciągało. Kiedy już zaczęliśmy razem pracować, to uczucie ewoluowało. Zaczęło się to robić czymś więcej, niż tym, czego się spodziewałem. To było jedna z najlepszych doświadczeń w mojej karierze – podkreślił aktor, rozmawiając z dziennikarzami w poniedziałek wieczorem na Festiwalu Filmowym w Toronto.



Reżyser Todd Phillips dodał, że to, co wyjątkowe w postaci Jokera, to, że jest on niewiarygodnym narratorem i nie ma żadnej historii pochodzenia, o której byśmy wiedzieli. – Mieliśmy zatem wolność. Wybraliśmy też oczywiście niektóre wątki z komiksów. Ale to było naprawdę wyzwalające – przyznał.



Phillips przyznał, że już gdy tworzył scenariusz w jego głowie pojawił się Joaquin Phoenix w tej roli, ale przekonanie go do tej roli, zajęło mu trochę czasu. – Zawsze się śmieję, że on nigdy właściwie nie zgodził się na grę w tym filmie. Po prostu pewnego dnia zjawił się w garderobie – dodał.

Co wiemy o filmie „Joker”?

„Joker” to dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Wszystko jednak wskazuje na to, że film będzie kontrastował z produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Już po zwiastunie widać, że film ma zupełnie inną konwencję. Otrzymał też kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia będzie mogła obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej.

„Joker” od Warner Bros. opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiemy się, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i staczał się w otchłań szaleństwa. Akcja toczyć się będzie w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.

W roli głównej zobaczymy Joaquina Phoenixa, znanego m.in. z hitu „Gladiator” (Kommodus), horroru „Osada” czy nagradzanych tytułów takich jak „Ona”, „Mistrz”, „Spacer po linie”, „Nigdy cię tu nie było” i „Wada ukryta”. W filmie wystąpią ponadto: Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais i Shea Whigham.

Jak zrodził się pomysł na film „Joker”?

W latach 2014-2015 Joaquin Phoenix wyrażał zainteresowanie występem w filmie przedstawiającym „studium postaci”, takiej jak Joker. Jego agent proponował mu nawet spotkanie z wytwórnią, jednak aktor nie wierzył, że film może dotyczyć postaci Jokera, która została już pokazana w wielu obrazach. W 2017 roku ogłoszono, że powstanie jednak film o tym czarnym charakterze, a na stanowisku reżysera stanął Todd Phillips. Stworzył on też scenariusz wraz z Scottem Silverem, a drugim producentem zostać miał Martin Scorsese. Podawano, że produkcja oparta będzie właśnie na jego filmach takich jak „Taksówkarz” (1976), „Wściekły Byk” (1981) czy „Król komedii” (1983). Ostatecznie Scorsese zrezygnował ze stanowiska producenta i został producentem wykonawczym. Produkcją zajmuje się zatem sam Phillips oraz Bradley Cooper oraz Emma Tillinger Koskoff z ramienia firmy produkcyjnej Scorsese’a, Sikelia Productions.

„Joker” – kiedy premiera?

„Joker” trafi do kin 4 października 2019 roku.

