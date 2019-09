Dobre wieści dla fanów Remigiusza Mroza. Drugi sezon „Chyłki” jeszcze w tym roku!

Drugi sezon serialu będzie oparty na pierwszym tomie cyklu powieści o prawniczce autorstwa Remigiusza Mroza. Główną bohaterką serialu jest Joanna Chyłka (w tej roli Magdalena Cielecka), bezkompromisowa prawniczka, miłośniczka steków i klasycznego rocka. Towarzyszyć jej będzie aplikant Kordian Oryński (zagrany przez Filipa Pławiaka). Tym razem prawnicy będą bronić Piotra Langera Juniora (w tej roli Jakub Gierszał). Zostanie on oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec – bogaty i wpływowy biznesmen zażąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka. – Pokażemy kolejną sprawę – obronę oskarżonego o morderstwo, gdzie do końca nie będzie wiadomo czy to sukces Chyłki czy kolejna klęska. Sporo czasu poświęcimy relacjom damsko-męskim w życiu pani adwokat – zdradza Dorota Chamczyk, producentka serialu.

W obsadzie Chyłki znaleźli się także m.in. Jacek Koman, Szymon Bobrowski, Piotr Żurawski, Olga Bołądź, Jerzy Schejbal, Artur Żmijewski, Tomasz Schuchardt i Olgierd Łukaszewicz.

„Chyłka-kasacja” – gdzie oglądać?

Premiera drugiego sezonu serialu najpierw odbędzie się na platformie Player.pl, a pierwszy z sześciu nowych odcinków będzie dostępny bezpłatnie. Za kolejne trzeba będzie zapłacić w ramach płatnej oferty w Player+. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.

– Pierwszy sezon „Chyłki” stał się sukcesem, dlatego niemal od razu zapadła decyzja o kontynuacji tej historii. Już pod koniec roku zaprezentujemy drugi sezon serialu, na który tak bardzo czekają nasi użytkownicy – powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający platformy Player.pl.