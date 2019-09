„Jedna z najlepszych premier w Cannes”. Jest zwiastun filmu „Portret kobiety w ogniu”

IndieWire ogłosiło film „jednym z najlepszych w Cannes” . Otrzymał tam zresztą Złotą Palmę za najlepszy scenariusz dla Céline Sciammy. Produkcja zyskała jeszcze większe uznanie na Festiwalu Filmowym w Telluride i Festiwalu Filmowym w Toronto.

Akcja filmu rozgrywa się we Francji w 1760 roku. Fabuła podąża za artystką Marianne (Noémie Merlant), która została zatrudniona do namalowania portretu Héloïse, córki zamożnego arystokraty, która wkrótce wyjdzie za mąż za zainteresowanego nią zalotnika. Artystka chce namalować Héloïse, jednak ta nie jest zainteresowana powstaniem obrazu, co oznacza, że Marianne musi komponować portret w tajemnicy. Marianne zbliża się do niej w celu zapamiętania jej twarzy. Sprawy komplikują się, gdy między nimi budzi się uczucie.

Film ma mieć swoją premierę 18 października 2019 roku.

