Jest zwiastun głośnego filmu Xawerego Żuławskiego „Mowa ptaków”

Jak zapowiadają twórcy, film to opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce i szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć na margines. Według opisu, „Mowa ptaków” jest niepokorna, anarchistyczna i szalona. „Nie pozwoli Wam o sobie zapomnieć przez długie miesiące” – czytamy.

W rolach głównych występują: Sebastian Fabijański, Eryk Kulm, Jaśmina Polak, Katarzyna Chojnacka, Sebastian Pawlak, Andrzej Chyra, Borys Szyc, Daniel Olbrychski, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Wiktor Zborowski.

Przypomnijmy, film „Mowa ptaków” nie został zakwalifikowany do programu Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, chociaż rekomendowała to Rada Programowa festiwalu. Członkowie rady po tej decyzji zaczęli składać rezygnację, aż w końcu zrobili to wszyscy.

Premiera kinowa filmu zaplanowana jest na 27 września.

