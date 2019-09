Netflix nakręci film z Millie Bobby Brown i jej siostrą. Same stworzyły fabułę

Scenariusz „A Time Lost” („Czas utracony”?) oparty zostanie na historii spisanej wspólnie przez Millie Borry Brown i jej starszą siostrę, Paige Brown. Film ma koncentrować się wokół długoletniego sporu pomiędzy dwiema rodzinami z Long Island (Nowy Jork). Kiedy nastoletnia córka jednego z rodów zostaje zdiagnozowana jako chora na raka, napięcie pomiędzy przeciwnikami sięga zenitu.

Adaptacją tej historii na scenariusz ma zająć się Anna Klassen, współpracująca już z Netfliksem przy okazji „Dorothy and Alice”. Millie zostanie producentką swojego filmu. – Jesteśmy bardzo wdzięczne Netfliksowi za jego wiarę w nas i naszą piękną historię, na pisanie i rozwijanie której poświęciłyśmy kilka lat – oświadczyły siostry Brown we wtorek 10 września. – To opowieść o przyjaźni, rodzinie i przezwyciężaniu trudności, kiedy czujesz, że świat jest przeciwko tobie – opisywała swoje dzieło.

– Millie to niezwykle kreatywny talent. Mamy szczęście, że jest w naszej rodzinie od początku swojej kariery. To prawdziwie ekscytujące, oglądać jak Millie wnosi swoją wyróżniającą się wizję na ekran. Teraz także – obok swojej siostry – jako pisarz i producent, tego wspaniałego filmu – podkreślała Lisa Nishimura z Netfliksa.

Czytaj także:

„The Umbrella Academy”. Trzej nowi członkowie obsady w 2. sezonieCzytaj także:

Netflix wprowadza nową funkcję. „To prawdziwa skarbnica wiedzy”Czytaj także:

Geralt i Jedenastka w jednym filmie. Czym to się skończy?