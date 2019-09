28 najlepszych seriali kryminalnych. Zobacz, co warto oglądać

1. „Breaking Bad Trailer”

Umierający na raka nauczyciel chemii łączy siły z byłym uczniem, aby zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę. Wspólnie zaczynają produkować i sprzedawać metamfetaminę. Serial oglądać można na platformie Netflix.



2. „Prawo ulicy”

Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami. Serial oglądać można na Player.pl.



3. „Detektyw”

owy serial HBO, którego akcja skupia się na pościgu za mordercą z Luizjany, prowadzonym przez dwóch detektywów (Matthew McConaughey i Woody Harrelson) a także śledzący zmiany w relacjach partnerów przez okres 17 lat. Serial oglądać można na HBO GO.



4. „Fargo”

Dwójka policjantów musi zmierzyć się ze sprawą trzech morderstw, które miały miejsce w małym miasteczku w Minnesocie. Serial oglądać można na HBO GO.



5. „House of Cards”

Głównym bohaterem jest kongresmen Francis Underwood (Kevin Spacey), bezwzględny rzecznik dyscypliny partyjnej Partii Demokratycznej w Kongresie USA. Ciężko pracował przy kampanii wyborczej do Białego Domu, licząc na stanowisko ministerialne w nowym rządzie. Pozbawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych możliwości objęcia stanowiska Sekretarza Stanu, postanawia się na nim zemścić. Serial oglądać można na Netliksie.



6. „Dexter”

Pierwszy sezon serialu o pracowniku wydziału zabójstw policji w Miami, który z chirurgiczną precyzją wymierza na własną rękę sprawiedliwość. Serial oglądać można na HBO GO.



7. „Gomorra”

Opowiadający o tajemnicach neapolitańskiej mafii serial kryminalny, oparty na bestsellerowej książce Roberta Saviano i jej kinowej ekranizacji z 2008 roku. Serial oglądać można na HBO GO.



8. „Więzienie Oz”

Niezapomniany serial produkcji HBO o amerykańskim więzieniu o podwyższonym rygorze oraz panujących w nim zwyczajach. Serial oglądać można na HBO GO.



9. „Dom z papieru”

Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan. Serial oglądać można na Netliksie.



10. „Most nad Sundem”

a moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę. Serial oglądać można na vod.pl.



11. „Dobrze naoliwiona maszyna”

W Brazylii wybucha skandal, gdy śledztwo ujawnia, że władze mogą być korumpowane przez firmy z branży naftowej i budowlanej. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Serial oglądać można na Netliksie.



12. „Bosch”

Detektyw Harry Bosch (Titus Welliver) z wydziału policji Los Angeles rozwiązuje sprawę tajemniczej śmierci młodego chłopca, a równocześnie staje przed sądem federalnym za zabójstwo seryjnego mordercy. Serial oglądać można na Amazon Prime Video.



13. „Broadchurch”

Gdy w nadmorskim Broadchurch zostaje zamordowany pewien chłopiec, do sprawy zostają przydzieleni miejscowi detektywi Ellie Miller i Alec Hardy. Serial oglądać można na Netliksie.



14. „Impersonalni”

John Reese (Jim Caviezel) to były agent CIA do zadań specjalnych, który ukrywa się przed rządem jako bezdomny. Odnajduje go tajemniczy mężczyzna przedstawiający się jako Harold Finch (Michael Emerson), który składa mu bardzo nietypową ofertę.



15. „Banshee”

W wyniku dziwnego splotu okoliczności, zwolniony warunkowo oszust przybiera nową tożsamość. Od teraz nazywa się Lucas Hood i jest nowym szeryfem Banshee, miasteczka, w którym schronienie znalazła jego dawna wspólniczka i kochanka Carrie. Serial oglądać można na Player.pl.



16. „Homeland”

Intrygujący dramat nagrodzony Emmy. Agentka CIA podejrzewa, że żołnierz, który właśnie wrócił do kraju po latach niewoli, przeszedł na stronę terrorystów. Serial oglądać można na Netfliksie.



17. „Żądza krwi”

Policja znajduje zwłoki kobiety i młodej dziewczyny. Trzy lata wcześniej w podobny sposób została zamordowana 11-letnia Trudy Hibbert. Główny podejrzany o zabójstwo, Paul Gregory, został uniewinniony. Policja jest jednak przekonana, że to właśnie on jest mordercą.



18. „Power”

Amerykański dramat kryminalny, serial telewizyjny stworzony przez Courtney Kemp Agboh i wyprodukowany przez Curtisa Jacksona. skupia się na Jamesie „Ghost” St. Patricku, bogatym właścicielu klubu nocnego w Nowym Jorku, który planuje stworzyć sieć klubów. James prowadzi podwójne życie. „Ghost” jest nie tylko właścicielem klubu, ale także szefem najpotężniejszej organizacji przestępczej w Nowym Jorku zajmującej się handlem narkotykami.



19. „Białe kołnierzyki”

Neal Caffrey, jeden z najzdolniejszych fałszerzy na świecie, w zamian za wolność zaczyna współpracę z FBI jako konsultant. Jego partnerem zostaje agenta FBI Petera Burke, który schwytał oszusta. Razem poszukują najsprytniejszych i najbardziej nieuchwytnych przestępców. Serial oglądać można na Player.pl.



20. „Dochodzenie”

Mroczny serial o tajemniczej śmierci nastoletniej islandzkiej baletnicy. Mimo że sprawa wygląda na samobójstwo, policyjna detektyw nie wierzy w taką wersję wydarzeń. Serial oglądać można na HBO GO.



21. „Manhunt: Unabomber”

FBI ma niewiele tropów, a opinia publiczna panikuje. Czy pracujący nowymi metodami kryminolog pomoże schwytać niesławnego Unabombera? Serial oglądać można na Netfliksie.



22. „W pułapce”

W małej islandzkiej wiosce zostaje znalezione ciało ofiary morderstwa. Tymczasem śnieżyca odcina cały region od świata. Serial oglądać można na Netfliksie.



23. „Szpieg D'83”

Młody żołnierz z NRD zostaje wysłany za Mur Berliński w celu infiltracji armii wroga i zdobycia strategii wojennych NATO.



24. „Czarna lista”

Błyskotliwy zbieg w rękach FBI składa propozycję ujęcia innych przestępców. Warunek - jego partnerką ma być młoda profilerka Elizabeth Keen. Serial oglądać można na Netfliksie.



25. „Elementary”

Klasyczna historia opowiedziana w nowoczesny sposób. Sherlock Holmes i Joan Watson pomagają nowojorskiej policji rozwiązać najtrudniejsze zagadki.



26. „Intruz”

Policyjny detektyw opłakujący bolesną stratę wraca do sennego rodzinnego miasteczka, gdzie zostaje wciągnięty w sprawę morderstwa, które ujawnia mroczne sekrety.



27. „The Bridge. Na granicy”

Akcja dzieje się pomiędzy El Paso i Juarez. Opowiada o dwóch detektywach, jednym z Meksyku, a drugim z USA, którzy muszą współpracować, aby złapać działającego po obu stronach meksykańsko-amerykańskiej granicy seryjnego mordercę.



28. „Collateral”

Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy. Serial oglądać można na Netfliksie.Czytaj także:

