10. edycja „Tańca z gwiazdami”. Zobacz wszystkie pary, które powalczą o Kryształową Kulę!

„Taniec z Gwiazdami” to polski program rozrywkowy oparty na brytyjskim formacie Dancing with the Stars na licencji BBC Worldwide. W latach 2005–2011 program nadawany był na żywo na antenie TVN. Od 2014 program emitowany jest na antenie telewizji Polsat. W programie biorą udział pary złożone z gwiazdy i zawodowego tancerza towarzyskiego. W każdym odcinku uczestnicy prezentują na żywo wcześniej przygotowany taniec, który oceniany jest przez jury w skali ocen od 1 do 10. O końcowej klasyfikacji decydują również telewidzowie, którzy głosują na swoich faworytów poprzez SMS-y. W każdym odcinku odpada jedna para, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Wśród zwycięzców są m.in. Joanna Mazur, Beata Tadla, Natalia Szroeder, Anna Mucha, Monika Pyrek, Kacper Kuszewski, Krzysztof Tyniec, Kinga Rusin czy Agata Kulesza.

Pierwszy odcinek 10. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zostanie wyemitowany już w najbliższy piątek 13 września o godzinie 20.00 na antenie Polsatu. W roli prowadzących program ponownie zobaczymy Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. Obejrzyjcie galerię z pierwszej oficjalnej prezentacji wszystkich par 10. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Będziecie śledzić zmagania gwiazd na parkiecie?

